La Fiorentina esulta con Castrovilli. 1-0 al Torino e primi tre punti in saccoccia

La Fiorentina si impone 1-0 grazie al gol di Castrovilli. Gara in controllo e ottimo Sirigu, il Torino è un cantiere

LE FORMAZIONI - Cambiano davvero poco sia Fiorentina che Torino rispetto all'anno scorso, anche se i viola lasciano fuori Pezzella e inseriscono Ceccherini in mezzo alla retroguardia. Davanti con Ribery c'è Kouamé. Invece il Toro ha solamente un nuovo acquisto, cioè Linetty, mentre rimane fuori Murru nei nuovi acquisti.

BENE I VIOLA - L'inizio è di marca toscana, con Bonaventura che gestisce bene i palloni in mezzo al campo, sulla sinistra Biraghi riesce a sfondare spesso, dall'altra parte Chiesa cerca di pungere fra cross e inserimenti. Così un'azione insistita porta Duncan a calciare dal limite, ma viene murato, dopo una serpentina di Ribery. Proprio dalla corsia mancina arriva la vera occasione per l'1-0, con Kouamé che sale più in alto di tutti ma è impreciso nella zuccata. Il Torino, a metà primo tempo, si fa vedere con una bellissima giocata di Linetty che, al limite dell'area, preferisce imbeccare Berenguer: Dragowski è bravissimo nel tirare giù la saracinesca.

SUPER SIRIGU - Alla fine del primo tempo Biraghi mette due palloni al centro, tagliati, per l'accorrente Kouame. L'ivoriano prima trova Sirigu (e sul rimpallo Ansaldi, con carambola che potrebbe fruttare il vantaggio) in presa bassa, poi il portiere gli toglie letteralmente il pallone dalla porta con la mano aperta. Pagnotta guadagnata alla grandissima per il portiere granata.

SBADIGLI - Nel secondo tempo la qualità del gioco si abbassa, così come la corsa delle due squadre. Ci sarebbe l'1-0 di Biraghi, ma il condizionale è evidente visto che l'esterno è in fuorigioco. Così è Bonaventura, in un paio di circostanze, a suonare la carica, ma con giocate discrete solamente fino all'atto pratico, quando però si incarta a due passi, oppure anticipa il tiro ma la parabola finisce larga. Il Torino si accende solamente quando Zaza saccheggia Ribery, per il resto ha grossa difficoltà.

ASSOLO DI CHIESA - La sensazione è che solo una giocata individuale possa sbloccare la partita, anche se i viola continuano a prendere campo e attaccare. Così Chiesa, nell'ennesimo duello contro Ansaldi, riesce ad accelerare più dell'argentino e, con il destro, taglia fuori Sirigu centrando sul secondo palo. Castrovilli, da due passi, insacca per l'1-0. Il vantaggio non sveglia il Toro, anzi la Fiorentina ha qualche occasione per arrotondare ulteriormente il punteggio, non ci riesce più per lassismo che per mancanza di opportunità.

FIORENTINA-TORINO 1-0

Marcatori: Castrovilli 78'.

FIORENTINA (3-5-2)

Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa (dall'83' Lirola), Bonaventura (dal 79' Borja Valero), Duncan, Castrovilli, Biraghi (dall'88' Venuti); Kouamé (dall'88' Cutrone), Ribery (dal 79' Vlahovic).

TORINO (4-3-1-2)

Sirigu; Izzo (dall'87' Vojvoda), Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meité (dal 67' Lukic), Rincon, Linetty (dall'87' Millico); Berenguer (dal 67' Verdi); Belotti, Zaza.