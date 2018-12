La Fiorentina gioca, il Parma segna: dopo 45' decide Inglese al Franchi

Gara ad una direzione al Franchi, dove la Fiorentina gioca e prova la conclusione, circa dieci solo nel primo tempo, mentre il Parma si chiude a riccio e tampona, andando in gol al primo tiro della sua sfida. Da segnalare per i crociati un paio di folate offensive di Biabiany, concluse dall'immancabile fallo del difensore viola. Decisamente più propositiva la Fiorentina, che accelera a tratti ma riesce a concludere solo dalla distanza. Zero a uno dopo i primi quarantacinque minuti di gioco, grazie al gol di Inglese nel minuto di recupero.

SOLO VIOLA - La Fiorentina mette subito il turbo e conclude pericolosamente con Benassi e Pjaca: in entrambi i casi Sepe è attento anche se non stilisticamente perfetto. Il Parma si fa vedere in contropiede, con Biabiany che sfugge a Milenkovic e viene stesso dallo stesso: giallo e punizione insidiosa, che Stulac non sfrutta però. Per la Fiorentina dominio totale, ma conclusioni spesso innocue: ci prova Chiesa, due volte, col piede mancino, trovando però la respinta di Sepe. Prima della fine del primo tempo, Pioli è anche costretto a giocarsi il primo cambio: fuori Milenkovic per infortunio, dentro Laurini, immediatamente ammonito.

LAMPO INGLESE - Il centravanti italiano è freddissimo davanti a Lafont nonostante un primo tempo di grande corsa e difesa del pallone, in cui il primo tiro ducale è stato proprio quello dell'ex Napoli. Evidentissime però le responsabilità della retroguardia viola, in particolare di Vitor Hugo, che manca un facile intervento su un tocco sporco di Deiola di chiara lettera e fa scorrere il pallone, il quale raggiunge Inglese. Destro a incrociare e crociati in vantaggio dopo un primo tempo di esclusiva marca viola.