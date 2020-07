La Fiorentina ha finalmente scoperto Cutrone: dopo il lockdown l'ex Milan ha cambiato passo

vedi letture

Dal suo arrivo a gennaio alla Fiorentina, dal Wolverhampton, e fino al lockdown Patrick Cutrone non aveva mai trovato la via del gol (in campionato). Una volta lasciati alle spalle i 3 mesi a casa, però, l'attaccante ex Milan ha cambiato marcia. Non subito in realtà, visto che nelle prime due sfide contro Brescia e Lazio era rimasto a secco. Poi la svolta personale contro il Sassuolo: una partita da 4 in pagella per la squadra, ma che ha permesso all'attaccante classe '98 di sbloccarsi nei numeri ma soprattutto nella mente. Col Parma, nonostante la vittoria della squadra, rimase a secco. Così come nello 0-0 col Cagliari. Poi, nelle ultime due giornate, i gol pesantissimi contro Verona e Lecce: con l'Hellas è probabilmente uno dei suoi gol più pesanti, visto che un ko avrebbe gettato in brutte acque la squadra di Iachini. Quell'esultanza rabbiosa e convinta nell'ultimo minuto di recupero, invece, ha regalato un rinnovato spirito battagliero alla squadra e la possibilità di avere continuità al giocatore. Che anche ieri sera, a Lecce, è finito sul tabellino dei marcatori. Fino a qui l'avventura gigliata racconta di 3 gol e 2 assist, ma il rendimento in questa seconda fase di campionato è decisamente cambiato e la sensazione è che da qui a fine stagione le cose non possano far altro che migliorare. Per lui e di conseguenza per la Fiorentina.