La Fiorentina in Nazionale: Biraghi matchwinner azzurro, Hancko stupisce

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati della Fiorentina, formazione che ha concesso nove giocatori alle Nazionali:

ITALIA

Chiesa parte ancora titolare nel tridente azzurro che ha affrontato e sconfitto con merito la Polonia, sfiorando anche l'assist in più occasioni. Per Biraghi partita non eccezionale ma poi il gol che risolve la questione tre punti nella sfida decisiva per la "salvezza" in Nations League.

CROAZIA

Nell'amichevole disputata contro la Giordania, Pjaca gioca tutti i novanta minuti ma non riesce a incidere: continua il momento non semplice per il croato, che torna a Firenze con l'obiettivo di rientrare appieno in condizione.

ARGENTINA

Pezzella e Simeone sconfitti nell'amichevole contro il Brasile: il primo come titolare, il secondo invece entra nell'assalto finale ma non riesce ad essere incisivo. Per il centrale nessuna responsabilità in occasione del gol di Miranda e ottima prova.

SLOVACCHIA

Quattro giorni importanti per Hancko, che con la maglia della selezione maggiore slovacca esordisce in Nations League e gioca novanta minuti nell'amichevole contro la Svezia. A questo punto sarà difficile rivederlo con l'Under 21.

SERBIA

Altra prova convincente per Milenkovic che con la Serbia giocale centrale della difesa a quattro e ha continuato a farlo anche nell'amichevole disputata dalla selezione balcanica in Romania.

BURKINA FASO

Solo panchina per Bryan Dabo nell'amichevole contro il Botswana, impiegato con il contagocce da Pioli in questo inizio di stagione viola anche come subentrante.