© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina insiste per Marash Kumbulla. Come scrive La Nazione, infatti, i soldi sul piatto dovrebbero sfiorare la cifra dei 12 milioni, cifra che di sicuro costringerà la concorrenza (tanta) sul giocatore ad alzare la posta in palio. Ma nelle ultime ore ha preso corpo anche un’altra ipotesi di proposta. Questa: subito 7 milioni e il prestito di 18 mesi di Sottil, al Verona. Poi a giugno 2021 l’eventuale riscatto di Sottil che di fatto porterebbe soldi nelle casse della Fiorentina.