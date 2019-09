La Fiorentina interrompe la maledizione e batte la Sampdoria 2-1

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

La Fiorentina interrompe la maledizione della vittoria che durava dalla passata stagione battendo una Sampdoria spenta capace di svegliarsi solo nel finale. Ribery e Chiesa sono una coppia atipica di attaccanti che però risulta essere la vera mossa azzeccata da parte di Montella che portando avanti il 3-5-2 varato dalla partita contro la Juventus, raccoglie i frutti della semina e lascia così l'ultima piazza della classifica. Dall'altra parte, torna il buio in casa blucerchiata dopo il lampo di luce portato dalla vittoria casalinga contro il Torino. Di Francesco non riesce a sopperire all'assenza di Quagliarella sprofondando di nuovo nello sconforto.

Il primo tempo inizia con la Sampdoria che va immediatamente vicina al vantaggio con Caprari. Un rimpallo dentro l'area favorisce l'attaccante doriano ma Dragowski si esalta e devia la palla prima dell'intervento della difesa viola. Da questo momento però, la squadra di Di Francesco perde il campo in favore di quella di Montella, che pur stentando nella costruzione del gioco, si può affidare ai colpi di classe di Ribery, sugli scudi fin dalle primissime battute. Anche Chiesa sembra in buona serata e in due occasioni mette i brividi ai blucerchiati con un paio di conclusioni da fuori che esaltano i riflessi dell'ottimo Audero.

Vantaggio meritato - Mentre Ribery si diverte a far ammonire metà Sampdoria, la Fiorentina cresce ed è sempre più pericolosa. Il gol è nell'aria e arriva poco dopo la mezz'ora. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra, la palla finisce tra i piedi dello stesso francese, che dopo un paio di finte, pennella un cross al bacio al centro dell'area piccola, con German Pezzella che tutto solo sovrasta il diretto marcatore per la rete dell'1-0. La reazione della Sampdoria è pressoché nulla, con i viola che in un paio di occasioni potrebbero sfruttare meglio i contropiedi lanciati a causa di errori di impostazione degli avversari. L'assenza di Quagliarella pesa tra i doriani, che si affidano a un Gabbiadini lontano parente di quello visto contro il Torino e spesso lontano dallo sviluppo dell'azione. Il duplice fischio di Doveri, alla fine è più utile alla Samp che alla Fiorentina.

Rivoluzione Samp - Di Francesco dopo il primo tempo fantasma del proprio attacco, non si fa pregare e ne cambia due terzi gettando nella mischia Rigoni e Bonazzoli per Gabbiadini e Ramirez. Una mossa che pare pagare subito visto che i blucerchiati iniziano la ripresa prendendo possesso del campo e andando subito vicinissimi al pari con il tiro di Rigoni che scheggia la traversa a Dragowski battuto.

Rosso e raddoppio - Nel momento migliore della Sampdoria, un guizzo sulla trequarti da parte di Castrovilli costringe Murillo all'intervento deciso quando aveva già ricevuto un giallo nel primo tempo per fallo su Ribery. Doveri è severo quando decide per il secondo cartellino e dunque per l'espulsione che cambia nuovamente i connotati del match al 10' della ripresa. La Sampdoria accusa subito il colpo e un'imbucata di Dalbert lancia verso la porta Chiesa che da vero sprinter arriva a tu per tu con Audero prima di batterlo con un preciso tiro sotto la traversa. Il 2-0 con il vantaggio di un uomo sembra poter mettere una pietra tombale sul risultato finale.

Gol e VAR - La Sampdoria si sveglia casualmente grazie alla rete di Bonazzoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Una rete che terrorizza la Fiorentina, che vede gli spettri della gara pareggiata contro l'Atalanta. In realtà i bluecerchiati non riescono più a rendersi veramente pericolosi, contrariamente a quanto fa la Fiorentina che con Sottil, atterrato in area da Audero dopo assist di esterno di Chiesa, conquista un rigore che sembra solare per tutti, anche allo schermo. Solo Doveri non vede il tocco del portiere doriano e torna dunque sui suoi passi dopo essere andato al monitor. Niente rigore e gioco ripreso per gli ultimi minuti di niente, che premiano la Fiorentina e condannano la Samp ad un'altra sconfitta.