La Fiorentina mette la sesta. E il Cholito lascia le critiche alle spalle

© foto di Federico De Luca

La Fiorentina continua a macinare vittorie. Con quella sul campo della Roma sono 6 i successi filati degli uomini di Pioli. Dopo la tragedia Davide Astori la squadra viola si è compattata e ha trovato all'interno dello spogliatoio una forza mentale che probabilmente neanche sapeva di avere. Ma guardando al campo, anche la condizione fisica dei viola è cresciuta esponenzialmente. E proprio per questi motivi oggi, la Fiorentina, è da considerare a tutti gli effetti una candidata all'ingresso in Europa League. Spulciando i vari motivi dietro la crescita gigliata impossibile non sottolineare l'apporto di Giovanni Simeone. Il Cholito, al centro di diverse critiche nelle scorse settimane per un'astinenza durata 8 partite, nelle ultime 3 gare ha decisamente cambiato marcia e guidato i suoi ai successi con Crotone, Udinese e appunto Roma. L'argentino non vuol fermarsi e la speranza di Pioli è esattamente la stessa: perché con un attaccante in questo stato di forma i 2 punti di distanza dal Milan sesto non sembrano essere impossibili da colmare.