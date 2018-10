La Fiorentina non è più un tabù. Buona la nona per Ciro Immobile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Fiorentina era una delle poche squadre di Serie A a cui non aveva ancora segnato, Ciro Immobile. E nel pomeriggio di oggi il numero 17 biancoceleste si è tolto anche questo 'sfizio'. E, cosa ben più importante, ha regalato 3 fondamentali punti alla sua Lazio.

E dire che Immobile ne aveva avute di occasioni, in passato, per punire i gigliati. Ma non ci era riuscito col Genoa, nel 2012-2013 (2 gare di campionato) e neppure col Torino nel 2015-2016 (una gara di campionato). Stessa sorte nelle 5 gare con la maglia della Lazio, 4 in campionato e una in coppa Italia. Ma oggi, come detto, alla nona occasione disponibile è riuscito nel suo intento, personale e di squadra.