La Fiorentina non si ferma più: Benassi e Simeone stendono la Roma

Sesto successo consecutivo per la Fiorentina, che espugna l'Olimpico con un perentorio 2-0, grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Benassi e Simeone. Brava e fortunata la formazione viola, che concretizza al meglio le occasioni create, al contrario dei padroni di casa, autori di una prova generosa ma troppo imprecisi sotto porta. La squadra di Pioli vola a quota 50 in classifica, portandosi momentaneamente in settima posizione solitaria, a un solo punto dal Milan. La Roma, invece, resta ferma a 60 e rischia di essere sorpassata dall'Inter e raggiunta dalla Lazio.