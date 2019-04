© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina perde in casa contro il Frosinone e lo stadio Franchi non reagisce bene di fronte alla prova offerta dagli uomini di Pioli. Al termine dei 90' (e più in generale durante tutto il secondo tempo) dalle tribune piovono fischi e cori di contestazione, soprattutto nei confronti del patron gigliato Andrea Della Valle, invitato a più riprese a cedere la società e farsi da parte.