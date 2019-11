Duello tra Manchester United e Fiorentina per un talento nascente del calcio statunitense, dalle chiare origini italiane. Secondo ESPN, infatti, Red Devils e viola sarebbero sulle tracce di Gianluca Busio. Classe 2002, il centrocampista diciassettenne è seguito anche dall'Inter, come ricordò il direttore dello scouting del Kansas City ai nostri microfoni , ma sarebbero proprio lo United e i gigliati a guidare la corsa. Per quanto riguarda la Fiorentina, in particolare, la franchigia di MLS avrebbe già rifiutato un'offerta da poco meno di 3 milioni di euro avanzata dalla società di Commisso.