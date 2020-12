La Fiorentina si diverte sulle difficoltà della Juve: 0-3 a Torino. Prima sconfitta in A per Pirlo

Fiorentina batte Juventus 3-0: decidono i gol di Vlahovic e Caceres. Autorete di Alex Sandro.

In una sola giornata, la Juventus perde sei punti. Quelli della vittoria a tavolino contro il Napoli, che non c’è più. E quelli che avrebbe potuto conquistare battendo in casa la Fiorentina. A Torino, in una serata delle prime volte, sorridono soltanto, e anche alla grande, i viola di Cesare Prandelli: i toscani espugnano infatti lo Stadium e lo fanno con un risultato larghissimo, rispetto alle attese. La Fiorentina vince 3-0, soprattutto vince dal primo all’ultimo minuto: trovato il vantaggio con Dusan Vlahovic, gli ospiti ringraziano Juan Cuadrado che dopo 16 minuti si fa espellere e complica maledettamente le cose alla Juve. Così, nonostante gli abbozzi di reazione juventina, la Viola tiene botta e addirittura dilaga nel finale: la Signora si fa male da sola con Alex Sandro e poi Martin Caceres completa l’imbarcata bianconera. È la prima vittoria di Prandelli nella sua nuova avventura alla guida della Fiorentina. Ma soprattutto è la prima sconfitta in questa Serie A di Andrea Pirlo: in una serata nella quale i campioni d’Italia dovevano dimostrare di resistere alle avversità e alla delusione per il verdetto sulla gara di Napoli (evidentemente anche l’irritazione del ds Paratici nel pre-gara), la Juve sbanda e finisce contro un muro. Si fa male da sola, con ampie dosi di autolesionismo, e chiude nel peggiore dei modi il 2020.

LE SCELTE INIZIALI: PIRLO SENZA RABIOT. PRANDELLI COPERTO - La sentenza pomeridiana stravolge anche i piani del tecnico bianconero: nel dubbio su quando debba scontare la squalifica, Rabiot resta fuori dalla distinta. Nessun turno di riposo per McKennie o Ramsey, in attacco Ronaldo e Morata. I viola scelgono un 3-5-2 molto simile a un 5-3-2. Borja Valero a centrocampo con Amrabat e Castrovilli, Vlahovic in attacco con Ribery.

VLAHOVIC SBLOCCA SUBITO - L’avvio di gara è da shock per i bianconeri. Al terzo minuto cortocircuito difensivo: Bonucci sbaglia il fuorigioco, De Ligt perde Vlahovic sul filtrante di Ribery. Il risultato è che il giovane attaccante di Prandelli scappa verso la porta difesa da Szczesny, rischia di divorarsi un gol già fatto ma poi lo segna con un bel tocco sotto. Dopo tre minuti la Juve è sotto, 1-0 per la Fiorentina. E non è finita qui.

CUADRADO SERVE IL CARICO - I campioni d’Italia abbozzano una reazione, ma ci pensa Cuadrado a complicare ulteriormente le cose. Al quarto d’ora, il colombiano tenta il dribbling su Castrovilli ma perde il controllo del pallone. Nel tentativo di recuperarlo, entra col piede al martello sulla caviglia dell’ex Bari: La Penna inizialmente estrae il giallo, poi espelle il giocatore bianconero dopo controllo al monitor. Juve in 10, fuori Ramsey e dentro Danilo: sembra tutto in discesa per i gigliati.

REAZIONE CR7, SZCZESNY EVITA IL TRACOLLO - Il portiere polacco s’issa tra i migliori in campo con una strepitosa parata su Castrovilli, ma in generale è deciso per evitare che il passivo si aggravi per i suoi. Dall’altra parte del campo, Ronaldo fa il bello e il cattivo tempo, incluso uno slalom con conclusione sull’esterno della rete. Il portoghese guida la reazione, ma non basta alla Juve per recuperare: 0-1 allo Stadium all’intervallo.

MORATA OUT, BERNARDESCHI IN. SEMPRE E SOLO RONALDO - Alla ripresa, Pirlo cambia le carte in tavola: lo spagnolo cede il passo all’altro ex di serata, Madama non ha più riferimenti fissi in attacco. Così, una Juve più cattiva e determinata rispetto a quella del primo tempo si affida quasi esclusivamente a Ronaldo: il portoghese segna un gol in fuorigioco chilometrico, ma guadagna anche un rigore che La Penna non vede.

LA JUVE SI FA MALE DA SOLA - Pirlo gioca l’all in con Kulusevski per McKennie, ma i bianconeri vivono una serata masochista. Biraghi crossa da sinistra, Bonucci liscia l’intervento e la palla sbatte su Alex Sandro: è raddoppio viola, buio pesto per Pirlo e i suoi sullo 0-2 a Torino. Pochi attimi dopo, Dragowski butta a terra Bernardeschi: niente rigore per La Penna.

CACERES ARROTONDA - In una serata da grandi ex, il gol arriva dal meno atteso. Bonucci perde palla sul pressing di Ribery, Biraghi sfonda a sinistra e mette un pallone teso: Caceres brucia Alex Sandro e da due passi batte ancora Szczesny. Serataccia per i padroni di casa, che chiudono il 2020 con le ossa rotte.

Il tabellino

JUVENTUS-FIORENTINA 0-3

(3’ Vlahovic, 76’ aut. Alex Sandro, 81’ Caceres)

Ammoniti: 85’ Danilo nella Juventus. 22’ Biraghi, 37’ Ribery, 47’ Borja Valero, 84’ Pezzella nella Fiorentina.

Espulso al 16’ Cuadrado nella Juventus.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt (88’ Frabotta), Bonucci, Alex Sandro; Ramsey (20’ Danilo), Bentancur, McKennie (73’ Kulusevski), Chiesa; Morata (46’ Bernardeschi), Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

FIORENTINA (5-3-2): Dragowki; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi (83’ Venuti); Amrabat, Borja Valero (52’ Pulgar), Castrovilli; Ribery (83' Bonaventura) , Vlahovic (75’ Kouamé). Allenatore: Cesare Prandelli.