La Fiorentina si interroga. Il futuro della porta viola è tutto da scrivere

© foto di Federico De Luca

Quella di ieri fra Fiorentina e Lazio è stata una delle partite più calde della stagione. Per il risultato, certo, ma pure per i tanti e disparati accadimenti nell'arco dei 90 minuti. Il primo fattore che ha influenzato la partita è legato all'espulsione di Marco Sportiello: un pastrocchio che ha costretto in 10 la Fiorentina per oltre 80 minuti. E riaperto il discorso sul suo eventuale riscatto da parte del club viola. In questa stagione Sportiello si è reso protagonista di ottime prestazioni e alcune grandi parate (indimenticabile quella di Marassi contro la Samp su Kownacki), ma pure di alcune amnesie che hanno spesso indirizzato il risultato. L'avventura fuori area di ieri che ha portato al rosso o il gol preso su punizione contro la Juve da Bernardeschi, per ricordarne alcune. La Fiorentina per riscattarlo dall'Atalanta dovrà sborsare 5,5 milioni di euro, ma ancora una decisione in merito non è stata presa. E molto in tal senso si capirà nelle ultime 5 partite (4 per lui vista la squalifica alla prossima). Una spesa tutto sommato accettabile nel rapporto qualità/prezzo/età, anche perché a certe cifre trovare di meglio è davvero complicato. Dall'altra parte Bartlomiej Dragowski, numero uno classe '97 su cui la Fiorentina ha puntato forte spendendo 2,5 milioni nel 2016 quando aveva solo 19 anni, chiudendo alle ipotesi di prestito e pure a quelle di cessione a gennaio quando Benfica ed Eintracht si erano mosse per lui. Ma per ora, il polacco, non ha rispettato le attese e ieri ha sulle spalle più di qualche colpa in almeno 2 reti dei biancocelesti.

Due situazioni diverse ma che porteranno la Fiorentina a compiere una valutazione a 360° sul futuro della propria porta.