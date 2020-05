La Fiorentina si prepara alla ripresa per l'8 maggio. E aspetta il ritorno di Ribery dalla Germania

Nella giornata di domani la Fiorentina sottoporrà tutti i suoi calciatori a tamponi e test medici in vista della ripresa delle attività individuali l’8 maggio. Nei prossimi giorni, poi, è previsto il rientro a Firenze di Franck Ribery: il francese, reduce dal brutto infortunio rimediato contro il Lecce, ha passato il lockdown nella sua casa in Germania e ora è pronto per tornare sulle rive dell’Arno. Come tutte le persone di rientro dall’estero, anche Ribery dovrà passare un periodo di 2 settimane in quarantena prima di poter riassaggiare il campo.