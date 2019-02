La Fiorentina torna a Udine. Pioli: "Astori è sempre con noi, ogni giorno"

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, parla a DAZN della trasferta ad Udine , che arriva come lo scorso anno dopo la gara con il Chievo: "Tornare a Udine poco dopo la tragedia di Davide è stato particolare per me e per i giocatori perché è stato come rivivere tutto quello che era successo in precedenza, è stato difficile superare quei momenti, è stato difficile andare avanti. Abbiamo chiaro in mente la partita dello scorso anno dopo l'ultima partita di Davide contro il Chievo; aveva anche servito l’assist per il gol di Biraghi, e poi dopo siamo partiti per Udine, lo stesso calendario di quest’anno. Non servono queste coincidenze per ricordarlo e sono situazioni che vanno affrontate. Davide era una persona speciale, sempre positiva, sorridente e disponibile. Il nostro è stato un rapporto di grande sintonia e chiarezza, per me è stata una figura importante. Abbiamo vissuto insieme il lavoro quotidiano con grande condivisione, per me è stata una figura molto importante". Con la squadra facciamo colazione insieme, io ho l’ufficio davanti alla mensa, lui era sempre il primo a passare al mattino a darmi il buongiorno. Oggi lo fa German Pezzella, che guarda caso è anche il nuovo capitano. Davide salirà sul pullman con noi e scenderà in campo con noi, lo fa tutti i giorni, lo farà anche ad Udine", alcune delle parole riportata da Firenzeviola.it.