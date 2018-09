La Fiorentina torna a volare: 2-0 all'Atalanta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Partita non bella dei viola che piegano, con Veretout e Biraghi, un'Atalanta più in palla

LE FORMAZIONI - La Fiorentina si schiera con la formazione tipo, con il tridente delle meraviglie con Chiesa, Simeone e Pjaca. Poi c'è Lafont in porta, capitan Pezzella a guidare la retroguardia con Vitor Hugo, Milenkovic e Biraghi. Veretou in cabina di regia, Benassi e Gerson come mezz'ali. Alcune differenze nell'Atalanta vista contro il Torino: dentro Gollini e Mancini - al posto di Berisha e dell'infortunato Masiello - Hateboer a destra e Castagne, sorpresa, a sinistra. Pasalic in supporto a Zapata e Gomez.

PARTENZA SPRINT - Meglio i nerazzurri all'inizio, con Zapata che scarica subito verso la porta con Lafont abbastanza sicuro nell'intervento. È però Gomez a farsi vedere - in una posizione insolita, giocando a destra - con un paio di accelerazioni che mettono in difficoltà Pezzella e Vitor Hugo. Così un diagonale finisce a lato di poco, poi Zapata si perde in un paio di tocchi di troppo. I viola agiscono di rimessa, senza però riuscire a calciare verso Gollini se non con un sinistro di Benassi.

PRESSIONE CONTINUA - Atalanta che non va in vantaggio oramai da 4 partite, cioè dalla doppietta di Rigoni a Roma, una rarità per la squadra di Gasperini. Così Zapata tenta di sfruttare una punizione del Papu in tuffo, di testa, ma spedisce alto. Negli ultimi sedici metri c'è però poca attenzione al particolare nell'Atalanta, mentre la Fiorentina prova ad affidarsi alla zampata del singolo, finora mancante.

SOSTA PERMANENTE - Il canovaccio non cambia nella ripresa, perché l'Atalanta continua a rimanere dalle parti della trequarti campo avversaria, come se giocasse in casa. Pasalic e Freuler saccheggiano più volte gli avversari, poi è Veretout a imitarlo, ma molto più in avanti: il passaggio per Simeone è però impreciso.

IL VAR È INUTILE, PARTE ESIMA - Chiesa va via sulla fascia, mettendo il turbo ed entrando in area. Poi si ferma, aspetta Toloi, va verso di lui e compie un tuffo, pur goffo. Valeri non ha dubbi e indica il dischetto, non c'è dubbio che non sia rigore ma il Var non cambia l'idea dell'arbitro. Dagli undici metri Veretout spiazza Gollini per l'1-0.

ANCORA ZERO - Sicuramente il gol è una mazzata per l'Atalanta che, però, nelle ultime sette partite ha segnato solamente in due occasioni, con il Milan e con la Roma. Per la quarta volta in cinque gare di campionato, pur con una superiorità netta, zero reti. Così sembra quasi una maledizione quando Rigoni sfrutta un errore di Lafont e manda a lato di pochissimo. Un paio di mischie in area, una conclusione da fuori di Gomez, ma poi è Biraghi a

FIORENTINA-ATALANTA 2-0

Marcatori: Veretout 63', Biraghi 90'.

Fiorentina (4-3-3)

Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi (dal 33' Fernandes), Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone Pjaca.

Atalanta (3-4-1-2)

Gollini; Toloi, Mancini, Palomino; Castagne, De Roon, Freuler, Hateboer; Pasalic; Zapata, Papu Gómez.