La firma con la Juve ha frenato Kulusevski? I suoi numeri, prima e dopo il 2 gennaio

vedi letture

La vita di Dejan Kulusevski, negli ultimi mesi, è cambiata due volte. La prima, quando è andato in prestito al Parma: un trasferimento che gli ha permesso di giocare da titolare e mettere in mostra il suo grandissimo potenziale. La seconda quando il 2 gennaio, complice una prima parte di campionato strepitosa sua e dei ducali, ha firmato per la Juventus. Cosa è cambiato tra il prima e il dopo l’accordo con i bianconeri? Diamo un'occhiata ai dati di Comparisonator per mettere a confronto i due periodi.

Perché la Juve ci ha puntato? Partiamo dai dati del giovane Dejan, classe 2000, rispetto al resto del campionato. Fino a questo momento, il fantasista del Parma ha una media nettamente superiore rispetto a quella degli altri giocatori che occupano la sua stessa posizione in campo. Per esempio, gli riesce quasi il doppio dei dribbling (4,17 contro 2,07 in media). Statistica, quella dei dribbling medi riusciti a partita, nella quale è l’undicesimo miglior giocatore del campionato tra quelli analizzati. Tra gli esterni offensivi di destra, inoltre, è al quinto posto per numero di assist a gara (0,31) e, forse in maniera sorprendente, anche per numero di duelli difensivi in cui è stato impegnato (7,52 in media a partita). Un talento completo e, con qualche eccezione (per esempio nei duelli aerei, dove nonostante i 186 centimetri d’altezza è sotto la media di giocatori comunque prevalentemente offensivi), sopra la “norma” del nostro campionato.

Dopo la Juve si è seduto? Alcune premesse sono necessarie: il campione di partite analizzato è molto diverso (17 contro 6). Inoltre, in queste sei gare rientrano sfide molto complicate come quelle contro Atalanta, Juventus e Lazio. E Kulu ha anche accusato alcuni problemi fisici che invece nella prima parte di stagione non lo avevano mai frenato. Senza queste considerazioni, che però hanno ovviamente un loro peso specifico anche piuttosto alto, la risposta potrebbe essere sì. Prima del 2 gennaio infatti Kulusevski ha segnato 0,24 gol a partita in media, contro lo 0,17 successivo. Dopo aver firmato con la Juve, inoltre, non ha messo a segno un assist, a fronte degli 0,41 medi a gara precedenti. Calano anche i dribbling medi, sia fatti che riusciti (6,76 e 4,59 contro 4,6 e 3 a partita). In compenso, ha migliorato le sue statistiche in fondamentali più tipici di un centrocampista vero e proprio, come il numero di passaggi, soprattutto lunghi (dopo la Juve gliene sono riusciti 0,67 a partita, prima 0,24). Se questo sia il segno di una maggiore timidezza o minore cattiveria, oppure ancora la conseguenza di alcune partite complicate (e quindi di un generale abbassamento del baricentro della squadra) è ovviamente ancora presto per dirlo. E lo dirà soprattutto il suo futuro in bianconero.