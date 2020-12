La folle corsa di Haaland in Champions: caccia a Totti, Ronaldinho, Cruijff e Van Basten

16 gol in 12 partite. È questo l’incredibile bottino di Erling Braut Haaland, pericolo pubblico numero uno per la difesa della Lazio stasera, in Champions League. Al di là del confronto con i biancocelesti, il bomber norvegese sta però polverizzando record di precocità. Per dare un’idea, ha giù superato giocatori del calibro di Zidane, Ronaldo, David Villa o Tevez. E l’elenco è ovviamente molto più lungo, ma potrebbe accrescersi ancora. Perché da oggi la corsa riparte: nel mirino ci sono i 17 gol di icone come Butragueno, Platini, Stoichkov o Totti. A quota 18, Haaland eguaglierà invece un certo Ronaldinho, ma anche Ribery e Saviola; a 19 ecco due giganti come Van Basten e Cruijff, ma anche Mbappé che rischierebbe il clamoroso sorpasso. Inutile dirlo, tutti hanno impiegato molte più partite di Haaland, per arrivare a queste vette.

I calciatori con 17 gol segnati in Champions: Hugo Sanchez, Emilio Butragueno, Sandro Mazzola, Michel Platini, Hristo Stoichkov, Francesco Totti, Sadio Mané, Bora Kostic, Luc Nilis, Heung-min Son, Hulk, Marco Reus.

I calciatori con 18 gol segnati in Champions: Ronaldinho, Willian, Juninho Pernambucano, Franck Ribery, Javier Saviola, John Carew, Andy Cole, Lucho Gonzalez, Jozef Adamec, José Aguas.

I calciatori con 19 gol segnati in Champions: Marco Van Basten, Johann Cruijff, Kylian Mbappé, Lisandro Lopez, Luis Enrique, Julio Cruz, Pirri, José Torres.

I calciatori con 20 gol segnati in Champions: Romario, Ole Gunnar Solskjaer, Gareth Bale, Harry Kane, Alvaro Morata, Fernando Torres, Cesc Fabregas, Paul Van Himst.