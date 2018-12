La fonte della giovinezza: la Samp si gode il baby Quagliarella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vita dell'attaccante di provincia non è poi così male. Non può esserlo se a 35 anni suonati hai la voglia e soprattutto il fisico di un ragazzino e continui a segnare gol determinanti. Fabio Quagliarella ha vissuto la sua miglior stagione (la scorsa) proprio in maglia blucerchiata, ma non ha intenzione di mollare. Lotta, corre ed è sempre indispensabile per la squadra di Giampaolo, che non può fare davvero a meno della personalità e del carisma dell'ex bomber di Udinese, Juventus e Napoli.

Dopo le diciannove messe a segno nell'ultimo campionato, sono già sette le reti realizzate dal ragazzo di Castellammare di Stabia nell'attuale torneo. Contro il Bologna, più dell'incisività sottoporta, ha colpito la tenuta atletica di Quagliarella, che ha macinato chilometri ed è stato continuo per tutta la partita. La rapidità di esecuzione e la precisione del tiro, poi, sono il marchio di fabbrica e fanno sempre la differenza. Altri due gol, 134 in totale Serie A, superato un totem come Roberto Pruzzo. Solo l'età lo esclude dal giro della Nazionale, che probabilmente meriterebbe non solo per i freddi numeri. Chissà però che Roberto Mancini non si rivolga a lui per risolvere l'annoso problema del gol.