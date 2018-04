La Fortuna (non) aiuta gli audaci

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona

"Audentes Fortuna iuvat", recita una vecchia locuzione latina ormai di comune uso nel calcio. Ma una Roma così audace meritava davvero il 4-1 del Camp Nou? La risposta è "no", soprattutto se consideriamo il grande primo tempo dei giallorossi e anche la reazione finale. Ben messi in campo, attenti in difesa e sempre pronti a ripartire in contropiede grazie alla velocità dei loro esterni. Mister Di Francesco questa gara l'aveva preparata benissimo, nei minimi dettagli. Ma se i due rigori negati dalla terna arbitrale a Dzeko e Pellegrini al 10' e al 42' non hanno aiutato, il principale nemico dei giallorossi questa sera è stato senza alcun dubbio la Dea bendata. La prestazione coraggiosa della Roma, almeno fino al 38', è stata infatti "premiata" con ben due autoreti. E non certo in un momento casuale della sfida, bensì nelle sue fasi decisive. L'autogol di De Rossi, proprio in chiusura della prima frazione di gioco, ha dato la mazzata che andava assolutamente evitata prima dell'intervallo; quello di Manolas, al 55', ha virtualmente chiuso con largo anticipo la partita. Un vero peccato per la Roma, capace di tenere testa a una squadra che quest'anno finora ha perso solamente tre partite (due in Supercoppa di Spagna col Real e una in Copa del Rey con l'Espanyol) e meritevole, almeno sulla carta, di tutt'altro risultato in vista del ritorno all'Olimpico. Ultima beffa il gol di Dzeko, mera illusione vista l'immediata risposta di Suarez per il definitivo 4-1.