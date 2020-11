La Francia ai piedi di Paquetà: "Non è lento, ma un guerriero dal piede delicato"

L'Equipe incensa Lucas Paquetà, protagonista di un ottimo avvio di stagione con la maglia del Lione. Tutto quanto non ha fatto vedere in Serie A, Paquetà lo ha mostrato in Francia dunque. "Ci si aspettava un artista, piuttosto lento e raffinato, abbiamo scoperto invece un guerriero, efficace nei duelli con in più un piede delicato, - si legge sul principale quotidiano sportivo d'oltralpe - l'allenatore del Lione non ne può fare a meno e le critiche nei suoi confronti sono sparite".