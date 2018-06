La Francia ha qualità da vendere. Tanto talento per Deschamps

Fonte: dal nostro inviato

© foto di www.imagephotoagency.it

Quarantacinque minuti di gioco e la sfida tra Francia e Italia ha già regalato tre gol e tante emozioni. Transalpini avanti 2-1 per le reti di Umtiti, Griezmann e Bonucci, ma non sono mancate altre occasioni, soprattutto dalla parte della Nazionale di Didier Deschamps. Un palo di Kantè, una conclusione di poco a lato di Mbappè e alcune accelerazioni degne di centometristi hanno fatto vedere a tutti che la Francia potrà certamente dire la sua anche in Russia, nonostante la rosa dei 23 sia formata da tanti giovani che saranno certamente più pronti tra quattro anni. In tutto questo l'Italia di Mancini si è difesa con il coltello tra i denti, ha cercato di offendere quando possibile e per certi aspetti ha fatto vedere anche alcune buone trame di gioco, ma la cosa che salta agli occhi è soprattutto una: la differenza di qualità tra le due squadre in campo.

Antoine Griezmann e Kylian Mbappè sembrano di un'altra categoria, tanto da mettere in ombra uno come Paul Pogba che nel nostro campionato era uno dei migliori giocatori. Ma non ci sono solo loro. Benjamin Pavard, terzino destro di Deschamps classe 1996, ha ben impressionato e anche a centrocampo non smette mai di stupire N'Golo Kantè. Insomma, può dormire sonni tranquilli il commissario tecnico della Francia, sia per il presente che per il futuro, mentre Roberto Mancini dovrà lavorare tanto, in attesa che l'Italia torni a sfornare talenti di primissimo livello e che i giovani attualmente in rosa esplodano definitivamente.