La frecciata di Solskjaer: "Pogba? Raiola si renda conto che il calcio è uno sport di squadra"

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, mister Ole Gunnar Solskjaer è stato inevitabilmente interpellato anche sul tanto discusso mal di pancia di Paul Pogba e sulle fortissime dichiarazioni del suo agente Mino Raiola, che nei giorni scorsi ha aperto a una clamorosa cessione già a gennaio: "Non appena l'agente di Paul si renderà conto che questo è uno sport di squadra e che noi lavoriamo insieme, allora sarà meglio per tutti. Questa è l'ultima cosa che dirò al riguardo. Non voglio spendere ulteriori energie, non parlerò più dell'agente di Paul. Pogba è felice allo United? Dovete chiederlo a lui, non a me. Io lo vedo concentrato nel fare del suo meglio per la squadra. Pogba sta lavorando duramente in allenamento e ha solo bisogno di concentrarsi sulle sue prestazioni. Non è il momento di discutere di un possibile trasferimento", le dichiarazioni a BT Sport del tecnico del Manchester United sul grande obiettivo di mercato della Juventus.