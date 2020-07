La furia di Messi: "Senza voglia, siamo deboli. Se non cambieremo, perderemo col Napoli"

A Movistar, Lionel Messi commenta amaro il ko contro l'Osasuna e la Liga vinta oggi, con un turno d'anticipo, dal Real Madrid. "La partita definisce come è andata la stagione. Siamo stati irregolari, deboli, sconfitti da chi ha avuto più intensità e voglia. Credo che se continueremo così, sarà dura vincere la Champions. Non è stato abbastanza anche per la Liga. Se non cambiamo, perderemo anche contro il Napoli".