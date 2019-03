La gara di CR7 in numeri: 3 tiri in porta e 3 gol. Più duelli vinti di tutti

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta la gara di Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid in numeri. 90 minuti, 3 gol in 5 tiri totali di cui 3 nello specchio. 67 palloni giocati, 36 passaggi di cui 86,1% riusciti. 21 duelli ingaggiati: 57,1% vinti, nessuno meglio di lui nella Juventus. 6 duelli aerei di cui 4 vinti e 3 falli subiti con 2 commessi.