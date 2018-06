La Gazzetta dello Sport su Balotelli: "Italia sì, Italia no"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Italia sì, Italia no". Questo il titolo de La Gazzetta dello Sport su Mario Balotelli, che nella giornata di ieri è tornato a parlare in conferenza stampa annunciando il suo possibile futuro all'esterno, mentre per quel che riguarda la Nazionale è lui il simbolo della ripartenza, con il gol e mezzo (vedi la punizione sulla rete di Bonucci a Nizza) che lo ha rilanciato in azzurro.