La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Sensi vola da Conte. Fiducia Dzeko-Lukaku"

© foto di Rosa Doro

L'Inter è impegnata su molti fronti sul mercato ma nelle ultime ore ha chiuso per l'arrivo di Sensi dal Sassuolo: "Inter Sensazionale", è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport che snocciola le cifre dell'accordo: "Tutto fatto col Sassuolo, Sensi vola da Conte per 25 milioni di euro più Sala. Firmerà la prossima settimana dopo le visite mediche: in Emilia andrà pure Gravillon in prestito".

FIDUCIA PER DZEKO E LUKAKU - Sono giorni importanti anche per il futuro di Edin Dzeko e Romelu Lukaku, i due grandi obiettivi dell'Inter per l'attacco. Secondo la rosea per Dzeko continua ad esserci distanza tra la richiesta della Roma, 20 milioni, e l’offerta dell’Inter, che è di 10-12 milioni più un giovane. Ma regna la fiducia. Più complicato sembra l’affare Lukaku, ma anche qui le sensazioni sono positive.