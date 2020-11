La gestione di Eriksen in numeri: solo 4 gare per 90'. Contro Ludogorets, SPAL e Fiorentina

Nelle parole ma anche nei numeri. La gestione di Christian Eriksen da parte di Antonio Conte è tutta qui. In sole quattro partite giocate per intero, e non certo degli scontri diretti o delle sfide importanti. Anzi. Due turni di Europa League contro il Ludogorets. Il successo in casa della SPAL, retrocessa, e poi contro la Fiorentina. Stop. Poi mai ha giocato per tutti i 90' e questo, da solo, racconta il rapporto tra il danese e l'allenatore.

Stagione 2019/2020

Inter-Fiorentina 24'

Udinese-Inter 58'

Inter-Milan 4-2 18'

Inter-Napoli 24'

Lazio-Inter 2-1 13'

Ludogorets-Inter 0-2 90'

Inter-Ludogorets 2-1 90'

Juventus-Inter 2-0 31'

Napoli-Inter 88'

Inter-Sampdoria 2-1 78'

Inter-Sassuolo 3-3 62'

Parma-Inter 1-2 69'

Inter-Brescia 6-0 22'

Inter-Bologna 1-2 75'

Verona-Inter 2-2 2'

Inter-Torino 3-1 6'

SPAL-Inter 0-4 90'

Roma-Inter 2-2 21'

Inter-Fiorentina 0-0 90'

Genoa-Inter 0-3 64'

Inter-Napoli 2-0 1'

Atalanta-Inter 0-2 1'

Inter-Getafe 2-0 8'

Inter-Leverkusen 2-1 31'

Inter-Shakhtar Donetsk 5-0 9'

Siviglia-Inter 3-2 12'

Stagione 2020/2021

Inter-Fiorentina 64'

Benevento-Inter 9'

Lazio-Inter in panchina

Inter-Milan 22'

Inter-Borussia Monchengladbach 79'

Genoa-Inter 58'

Shakhtar Donetsk-Inter 11'

Inter-Parma 58'

Real Madrid-Inter in panchina

Atalanta-Inter in panchina

Inter-Torino in panchina

Inter-Real Madrid 4'