La gestione fin troppo attenta di Moise Kean

Sbornia. Di complimenti, di felicità e di gol. Da Udine all'Allianz Stadium, non importa che l'avversario sia la Finlandia, il Liechtenstein oppure l'Empoli. Moise Kean firma tre gol, uno dietro l'altro, incassa richieste di trattori e risponde sui social, manda giù le parole di Allegri, che si era detto preoccupato per l'eventuale hangover dopo i tanti litri di champagne, versati sotto forma di applausi, dell'esperienza azzurra. Invece la gestione del tecnico livornese è stata forse un po' troppo attenta, non ha considerato l'esuberanza dell'età. E la fame di chi è stato il primo 2000 a esordire in Serie A.

Così, quando si fa male Dybala, sembra che Kean possa essere il giusto rimpiazzo. Invece Allegri decide di inserire Bentancur, quasi da incursore, per non rovinare l'equilibrio. Non tattico, perché la Juventus è fin troppo difensiva per giocare in casa contro l'Empoli, bensì di un ragazzo che sta vivendo settimane che un diciannovenne italiano non viveva da moltissimo tempo. Il gol è il prodotto di un momento magico, forse irripetibile. Anche se Moise Kean rischia di diventare sempre più importante, quasi un titolare.