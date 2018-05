La gestione perfetta del 'cavallo' Benatia

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

© foto di www.imagephotoagency.it

Una doppietta per decidere la finale di Coppa Italia. Prima un preciso colpo di testa, dopo essersi sapientemente liberato della marcatura di Romagnoli, poi un tap-in da vero centravanti, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto dopo l'ingenuità di Romagnoli. La serata dell'Olimpico che ha visto la Juventus trionfare 4-0 sul Milan è stata anche la serata di Mehdi Benatia, autore di due gol sugli sviluppi di due calci d'angolo.

E dire che il difensore marocchino non doveva nemmeno scendere in campo. Dopo l'errore allo Stadium in occasione di Juventus-Napoli che decise la partita a favore dei partenopei, l'ex Roma s'è sempre accomodato in panchina: è accaduto con l'Inter e anche col Bologna. Due partite da spettatore che Allegri, ieri in conferenza stampa, ha giustificato così: "Benatia aveva giocato 35 partite e aveva bisogno di stare un po' come i cavalli quando si mandano al prato".

In realtà, prima di ieri con la maglia bianconera Benatia aveva disputato 31 partite. Ma la sostanza non cambia e Allegri da questo punto di vista s'è confermato un grande gestore di spogliatoio facendo risposare l'ex Bayern nel suo momento di maggiore criticità per poi rispolverarlo quando stanchezza fisica, polemiche e amarezze erano ormai alle spalle. Col risultato che all'Olimpico s'è visto uno dei migliori Benatia della stagione.