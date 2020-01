La giornata perfetta dell'Inter: Eriksen e 20 milioni in più dal mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al numero 18 viale della Liberazione sorridono, e non potrebbe essere altrimenti. Per l'Inter quella di oggi è stata una giornata a dir poco da incorniciare. Sul piano tecnico, ma soprattutto dal punto di vista economico. In entrata, e ancora di più in uscita.

ERIKSEN IN, 20 MILIONI OUT - Dopo un lungo corteggiamento, il centrocampista danese è finalmente stato annunciato. Uno dei migliori colpi per la Serie A da diversi anni a questa parte, a livello puramente tecnico. Un investimento da circa 20 milioni, perché alla fine l'Inter ha detto sì alle richieste del Tottenham, nonostante il fantasista fosse in scadenza di contratto. Chiudere ora, però, ha consentito di evitare la bagarre estiva tra le tante big alla finestra: ecco perché Marotta e Ausilio hanno fatto di tutto per regalare il nuovo numero 24 a Conte sin da questo gennaio.

POLITANO E GABIGOL OUT, 40 MILIONI IN - Le cifre sono soltanto ufficiose perché, non essendo quotata in Borsa, la società meneghina non è tenuta a comunicare l'entità economica dei propri affari. La cessione a titolo definitivo dell'attaccante brasiliano al Flamengo dovrebbe però fruttare poco meno di 17 milioni di euro; per il trasferimento di Politano al Napoli, tra prestito, riscatto e bonus dovrebbero arrivare nelle casse interiste quasi 23 milioni di euro. 40 in totale, appunto: il saldo è positivo, sul piano finanziario segna un +20 complessivo. E anche su quello tecnico, se si considera l'arrivo di uno dei migliori centrocampisti d'Europa, a fronte di due cessioni "minori" per l'impatto sulla stagione in corso.