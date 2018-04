La grande bellezza

Fonte: Dal nostro inviato Pietro Lazzerini

"Quanto sei bella Roma, quando è sera" recita una canzone di Antonello Venditti. Utile, nel nostro caso, per descrivere quella che passerà alla storia per una delle più grandi rimonte del gioco del calcio. I giallorossi hanno compiuto un vero e proprio miracolo, eliminando il Barcellona di Messi e soci, dopo aver perso nettamente la gara d'andata per ben 4 reti a 1.

L'UOMO IN PIU' - Come non celebrare il tecnico di questa squadra di eroi sportivi. Eusebio Di Francesco alla vigilia del big match ci credeva, eccome, e lo ha dimostrato con tutto il coraggio tattico messo in campo contro il super Barça. Cambiamenti di modulo che non hanno però scalfito la sua filosofia di gioco, quella mentalità che con grande foga sta cercando di inculcare nelle menti dei giocatori e di tutto l'ambiente romanista. Il suo zampino è evidente e chi, prima dell'inizio della stagione, non lo reputava all'altezza del compito affidatogli da Monchi, da oggi può ampiamente tagliarsi la lingua.

DAL PIANTO ALL'ESTASI - Due giocatori simbolo di questa clamorosa remuntada non possono altro che essere Daniele De Rossi e Kostas Manolas. Quei due giocatori che in Catalogna avevano involontariamente il Barcellona nel portare a casa il 4-1 finale a causa dei propri autogol, salvo poi riscattarsi tra le mura amiche siglando rispettivamente il 2 e il 3-0. Il capitano è tornato ai fasti di un tempo, se per una notte o per l'intero finale di stagione non è dato sapersi, ma intanto ha trascinato i propri compagni alla vittoria più inattesa di sempre. Il difensore centrale, si è trasformato in angelo caduto dal cielo, con un colpo di testa che ha reso possibile un vero e proprio miracolo calcistico.

IL BOMBER - Edinz Dzeko ha scelto la notte perfetta per superare Roberto Pruzzo nel record di miglior marcatore in una singola edizione di Champions e, dopo la grande vittoria contro i catalani ha una doppia chance di aggiornarlo ulteriormente. Lui, il giocatore che Monchi aveva quasi venduto a gennaio al Chelsea di Conte; lui,che è stato criticato per il suo rendimento e anche fischiato nella propria esperienza romana; lui, che in molti lo accusavano di non essere decisivo in Europa. Ha scacciato ogni dubbio con un'altra prova della sua forza: adesso è tra i migliori attaccanti del mondo, è bene che anche i detrattori se ne rendano conto.

PELLE D'OCA - L'Olimpico e i suoi 70mila tifosi, sono stati una cornice all'altezza della bellezza vista in campo. Il giallo e il rosso hanno abbracciato senza tregua la squadra di casa, spingendo sull'acceleratore quando tutti si sono resi conto che il Barcellona era incappato in una di quelle serate storte che non si raddrizzano nemmeno con la forza. L'euforia che lo stadio ha vissuto al triplice fischio è difficile da spiegare a parole, provate a chiedere a Pallotta perché ha festeggiato con i tifosi gettandosi nella fontana di Piazza del Popolo, magari avrà migliori parole per descrivere queste emozioni sportive.

ROAD TO KIEV - Adesso niente è davvero impossibile. La Roma ha eliminato l'Atletico Madrid, ha battuto il Chelsea ed eliminato il Barcellona con una rimonta che à già parte della storia del calcio italiano, perché non puntare al massimo bottino? Lo ha detto anche Di Francesco al termine della vittoria sui catalani: "Dobbiamo puntare a centrare la finale". Se lo meritano i calciatori e se lo meritano i tifosi. Adesso però queste parole dovranno essere messe da parte, a contare saranno solo i fatti. Ancora una volta, la parola, spetterà al campo.