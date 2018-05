La grande chance per sperare nel Pallone d'oro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristiano Ronaldo, Leo Messi e poi Mohamed Salah. Il Pallone d'oro 2018 sarà probabilmente 'deciso' dall'esito del Mondiale in Russia, con l'argentino del Barcellona costretto a trascinare l'albiceleste fino alla vittoria finale per evitare un altro anno senza trionfo personale.

La finale di Kiev tra Real Madrid e Liverpool metterà di fronte l'asso portoghese e l'ex Roma, idolo in Egitto e in tutto il mondo arabo. Una grande chance per Salah che, probabilmente, vedrà la Coppa del Mondo come semplice vetrina vista la forza complessiva della selezione egiziana. A differenza degli altri due contendenti al premio individuale, in quanto Portogallo e Argentina avranno certamente maggiori possibilità di arrivare in fondo alla competizione.

E allora Salah questa sera dovrà dare il tutto per tutto, per riportare il Liverpool sul tetto d'Europa e per avvicinare eventualmente quel titolo che ha visto una certa alternanza tra il numero 10 del Barcellona e il numero 7 del Real Madrid. L'unico a spezzare questo dualismo può essere proprio Salah, ma tutto dipenderà da stasera: in caso di successo dei blancos, l'ex Roma potrà mettere da parte i sogni di gloria personali. E sarebbe un grande peccato, dopo una stagione fantastica e dopo 44 gol siglati tra tutte le competizioni.