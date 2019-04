La grande occasione che merita l'Uomo Cragno

C'è un grande portiere pronto a sbocciare definitivamente sul palcoscenico italiano: l'Uomo Cragno, dopo due anni di costante miglioramento in quel di Cagliari, sembra pronto per il prossimo passo della sua carriera. Magari un passetto, piuttosto che un balzo, una caratteristica che ha sempre distinto la sua carriera. Brescia, poi Lanciano, Benevento e infine Cagliari, sempre protagonista, sempre con la voglia di migliorarsi. Ed è arrivato anche il sogno azzurro, ora i tempi sembrano maturi per smettere di lottare per la salvezza. La Roma lo vuole per il dopo Olsen, magari affiancandolo ad un portiere esperto come Mirante che possa garantire consigli ed esperienza. Una scelta che senza dubbio sarebbe ben vista anche dalle parti di Coverciano.