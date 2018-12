La grande occasione di Zaza: contro il suo passato, per il suo futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol, tre assist, 623 minuti tra campionato e Coppa Italia, tanti dubbi (non propri giustificati) sulla possibilità di vederlo giocare insieme a Belotti. Riassunta in numeri, è stata fin qui questa l'avventura di Simone Zaza al Torino. Oggetto misterioso, più che altro, nonostante i 13 gol messi a segno l'anno scorso col Valencia e soprattutto i 12 milioni di euro che Urbano Cairo ha già messo in preventivo di spendere per il riscatto dal club iberico.

Finora, non proprio un idillio. Stasera, però, c'è una grande occasione: complici le difficoltà fisiche di Iago Falque, il bomber di Policoro torna titolare, al fianco del Gallo Belotti, nel classico 3-5-2 di Mazzarri. Di fronte, non un'avversaria qualunque, ma la "sua" Juventus. Quella a cui Zaza è comunque rimasto legato, almeno nell'immaginario collettivo dei tifosi bianconeri. Quella della stagione 2015-2016: 19 gol, 5 presenze, scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, più la delusione negli ottavi di finale col Bayern. Il passato bianconero da affrontare, per dimostrare che può esserci un futuro granata.