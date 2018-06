La grinta del leone per superare i propri limiti. Frosinone in festa

© foto di Federico Gaetano

Dalla finale di ieri avevano entrambe tutto da perdere. Il Frosinone non poteva permettersi una nuova delusione dopo quella dello scorso anno, ma soprattutto dopo quella legata al pareggio del Foggia che poche settimane prima aveva regalato la A diretta al Parma. Il Palermo, invece, con un Maurizio Zamparini sempre pronto a cedere il club, non poteva permettersi un nuovo anno in caletterai.

Su queste basi la gara del “Benito Stirpe” é stata tutt’altro che tranquilla fin dai primi minuti. Tensione alle stelle sugli spalti ma anche in campo. Il primo tempo é volato via con un paio di occasioni per parte e ben cinque cartellini, una mezza rissa dopo un paio di minuti di gioco e le proteste per un rigore (giustamente) non assegnato per fallo su Soddimo in area siciliana.

Una sola eccezione: il solito Camillo Ciano che al 33’ manda fuori di un soffio un pallone dal limite dell’area di rigore.

Un equilibrio tanto granitico nella prima frazione quando fragile nella ripresa. A sbloccare il risultato ci pensa però il meno atteso. Non Ciano, non Dionisi e nemmeno Soddimo: Raffaele Maiello. Suo il destro che toglie le ragnatele alla sinistra di Pomini e fa esplodere di gioia lo Stirpe.

Suo il destro che avvicina la Serie A alla Ciociaria. Il destro di uno dei migliori giocatori dell’intera stagione.

Da quel momento la strada per gli uomini di Moreno Longo é apparsa tutta in discesa e non perché il Palermo non abbia tentato di recuperare il gol di svantaggio, ma per la convinzione e la consapevolezza che il futuro era nelle proprie mani.

Alla fine poi il sigillo in extremis di quello che é stato per tutta la stagione il vero simbolo di questa squadra: Camillo Ciano. La sua rete in pieno recupero fa scattare la festa allo Stirpe. Dopo tante brucianti delusioni in Ciociaria si gioisce. Perché, almeno per una notte, la potenza del Palermo nulla ha potuto contro la voglia di vincere del piccolo, grande, Frosinone.