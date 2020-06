La Gumina mai servito, la difesa della Samp regge solo dopo il 2-0: i voti di TMW

Inter-Sampdoria 2-1.

(10’ Lukaku, 33’ Lautaro Martinez; 53’ Thorsby)

Audero 6 - Non sempre pulito, ma sui gol non ha colpe.

Bereszynski 5,5 - Meglio quando torna terzino, da centrale di destra ha qualche difficoltà. Contiene Young.

Yoshida 5,5 - Esce male sull'1-0 dell'Inter. Poi tiene a bada la LuLa come può. Nel complesso, non certo una scoperta, ma una bella carta in più per la Samp.

Colley 5,5 - Le cose migliori, su tutte lo stacco che porta al 2-1, gli riescono in sganciamento offensivo. Dietro,prende le misure a Lukaku quando è troppo tardi.

Thorsby 6,5 - Il migliore dei suoi, e non solo per il gol. Sarà pure scandinavo, ma ha la garra che altri non mettono. E comunque segna.

Linetty 5 - Fatica, come tutto il centrocampo blucerchiato. In fase offensiva si vede poco, in fase di non possesso subisce Eriksen. (Dall’82’ Vieira s.v.).

Bertolacci 5,5 - Stessa musica di cui sopra. Qualcosa meglio del compagno, niente di eccezionale.(Dall’82’ Askildsen s.v.).

Jankto 5 - Appena 23 tocchi. Da arma in più a desaparecido il passo è fin troppo bene. (Dal 69’ Depaoli 6 - Di incoraggiamento. Gioca più di 20 minuti, ma a partita già finita).

Murru 5 - Candreva gli scappa, e quando accade l’esterno di Conte fa danni. Poi è anche tra i più propositivi, ma la serata ha già preso una direzione chiara.

Ramirez 5 - Sparacchia alto il pallone del potenziale 2-1 a un soffio dall’intervallo. Non mette in difficoltà i nerazzurri. (Dal 69’ Leris 5,5 - Non ha l’impatto che ci si potrebbe aspettare).

La Gumina 5,5 - Preferito da titolare a Gabbiadini, sbatte contro la granitica difesa di Conte. Fa quel che può. Cioè molto poco, ma non è colpa sua se di palloni giocabili ne arrivano pochi o punto. (Dal 77’ Bonazzoli s.v.).

Claudio Ranieri 6 - Parte a specchio, corre subito ai ripari quando si mette male. Infonde ai suoi ragazzi, in una partita molto complicata, la voglia di provarci. Ha anche la scusante di non avere Quagliarella e Gabbiadini: tutto sommato, uscire così da San Siro non è neanche male, per quanto non lo farà felice.