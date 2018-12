© foto di Federico Gaetano

Torna avanti l'Empoli grazie al guizzo vincente di La Gumina. Dopo aver fornito l'assist a Caputo, l'attaccante ex Palermo spinge dentro un pallone vagante al limite dell'area piccola. Bella azione corale dei toscani, Di Lorenzo arriva al cross dalla destra e trova Zajc al centro. Conclusione sporca del trequartista, ma c'è La Gumina pronto a ribadire in rete. Dubbi per un sospetto fuorigioco, ma c'è Danilo a tenere in gioco l'empolese.