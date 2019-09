© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel lungo speciale dedicato alla Champions League che ritorna, la BBC ha indicato due possibili club sorpresa della competizione. Il primo è il RB Lipsia, che da tempo sta costruendo un ricco progetto di giovani e di talenti. Una società non certo romantica come l'Ajax ma formatasi nel 2009 grazie ai bibitari della Red Bull. Tanti talenti, però, così come quelli dell'Atalanta, indicata dall'emittente britannica come la seconda potenziale sorpresa. In un gruppo non impossibile, è la squadra da tenere d'occhio in Champions League.