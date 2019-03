La Dea crea, Meggiorini segna: Atalanta-Chievo 0-1 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta gioca e fa possesso palla, ma all'Atleti Azzurri d'Italia è il Chievo a essere in vantaggio al 45'. Merito di Meggiorini, autore della marcatura dell'1-0 veronese al 31'.

Giro palla della Dea in avvio. L'Atalanta fa valere il maggior tasso tecnico, senza riuscire ad affondare il colpo ma giocando prevalentemente tra difesa e centrocampo. Il Chievo prova ad affidarsi alle ripartenze, con pressing alto nel tentativo di recuperare palla e rendersi pericoloso. Meggiorini si lascia ammonire al 5' a causa di un duro intervento su Ilicic, la prima buona occasione capita a Stepinski che trova però la respinta di un difensore avversario. Al quarto d'ora risponde la Dea con il Papu che controlla in area e calcia, ma Sorrentino si salva.

Miracolo di Sorrentino sul Papu, poi Chievo avanti. Ammonito De Roon poco prima della mezzora a causa di un duro intervento su Stepinski, ma l'Atalanta spinge a caccia del vantaggio: cross basso dalla sinistra di Gosens, Gomez arriva per primo all'appuntamento con la sfera ma il quarantenne estremo difensore intercetta con i piedi. Al 32' scocca l'ora di Meggiorini che, lanciato da Depaoli, supera Gollini per gonfiare la rete bergamasca da posizione defilata. Non esente da colpe Djimsiti in questa occasione.

Possesso Dea, Chievo in vantaggio all'intervallo. Proprio così, perché la Dea aveva spinto il piede sull'acceleratore dopo il 15', ma è la formazione di Di Carlo a rientrare negli spogliatoi avanti per 1-0. Giallo, nel finale di frazione, anche per Dioussé e Hetemaj a causa di irregolarità sul Papu e su Gosens.