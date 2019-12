La Dea non sbaglia un colpo: Kulusevski e Malinovskyi oro di Bergamo

L'Atalanta sta vivendo un sogno, ma nulla è frutto del caso. La società orobica ha raggiunto risultati straordinari grazie a un'attenta programmazione, affidandosi alle persone giuste (Gasperini su tutti), con un occhio di riguardo al settore giovanile. Acquisti mirati e giovani in rampa di lancio garantiscono continuità per il futuro; nessuno, a Bergamo, vuole più tornare indietro dopo aver provato l'ebbrezza dell'alta classifica e della Champions League. La stagione in corso sta regalando ancora più soddisfazioni: la macchina di Gasp ormai gira alla perfezione, coinvolgendo tutti e riuscendo a trarre il massimo profitto da ogni singolo elemento della rosa. Come Ruslan Malinovskyi, l'ennesima scommessa vinta: arrivato in estate dal Genk, il centrocampista ucraino si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nello scacchiere tattico dei nerazzurri. Qualità, gol pesanti, ma anche intelligenza tattica: il classe 1993 ha rispettato le attese (nonostante ci fosse ancora qualche timore legato alle condizioni fisiche) ed è diventato, col tempo, anche un perno della Nazionale allenata da Andriy Shevchenko.

I tesori dell'Atalanta, però, non sono soltanto a Bergamo. Probabilmente, in pochi si sarebbero aspettati la crescita esponenziale di Dejan Kulusevski, ceduto in prestito al Parma per farsi le ossa ma già in grado di essere determinante nel massimo campionato, dove aveva giocato solo tre partite prima di questa stagione. Lo svedese è uno dei migliori centrocampisti della Serie A per rendimento e fa gola a tanti top club, disposti a fare follie già a gennaio per strapparlo ai ducali. Venticinque milioni la base d'asta, tutta plusvalenza per l'Atalanta, che deve solo decidere quale sarà il futuro del suo gioiello. Magari dopo l'Europeo, una tappa fondamentale per Kulusevski per farsi conoscere e apprezzare anche sul palcoscenico internazionale.