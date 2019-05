La Feria de Sevilla inguaia Rakitic. Il Barça dubbioso sul rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nei giorni scorsi il rinnovo con adeguamento di Ivan Rakitic col Barcellona sembrava cosa fatta. Ma secondo l'emittente RAC-1 il viaggio di ieri del croato a Siviglia, per prendere parte alla Feria, ha indispettito non poco i dirigenti blaugrana ed in particolar modo il presidente Bartomeu. Il numero uno del club già nelle scorse settimane era fra i più titubanti nei riguardi dell'adeguamento del giocatore e questa 'uscita' inattesa, il giorno dopo l'eliminazione di Liverpool, potrebbe avere un peso sulla situazione riguardante il suo futuro. Ricordiamo che l'Inter, da oramai diversi mesi, aveva individuato in Rakitic un nome buono per rinforzare il proprio centrocampo del futuro.