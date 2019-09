La Generazione Z della Serie A: Tonali e i suoi fratellini

Scordatevi la definizione di Millennials. Molti lo erano senza saperlo, praticamente tutti. Recita Wikipedia: I millennial sono i nati tra il 1981 e la fine del 1996 ovvero, coloro che hanno compiuto il loro primo od ultimo anno da teenager (età 13-19) durante il corso degli anni 2000. Chi è nato dopo fa parte di un'altra generazione il cui nome, non ancora definitivo, è informalmente generazione Z.. Quindi, pregasi di definire Kean, Sancho e via discorrendo la Generazione Z del pallone. Fatta l'introduzione, adesso la spiegazione: sono già sei i giocatori nati dopo il 1 gennaio del 2000 ad aver giocato almeno 1' nella Serie A in corso.

Sandro Tonali E' sicuramente la stella della Generazione Z della Serie A. Faro del Brescia e voluto da mezzo massimo campionato, chi s'è fatto più sotto delle altre è stata la Fiorentina ma Cellino ha resistito e ha deciso di concedergli le chiavi delle Rondinelle anche in A.

Hamed Traoré Dall'Empoli al Sassuolo, passando dalla Juventus. Lo scorso anno il boom, il talento africano ha da subito dimostrato di essere ben più che pronto per adattarsi al meglio agli schemi di De Zerbi. Ha già segnato.

Marash Kumbulla "Mi ispiro a Chiellini", dice l'albanese difensore di casa Hellas Verona che nonostante i nuovi arrivi è sempre protagonista delle formazioni di Ivan Juric. Passaporto italiano, ha molta fiducia nel club scaligero.

Dejan Kulusevski L'Atalanta lo ha mandato a Parma a giocare ma, giusto per spiegare la fiducia della Dea nel giocatore, esclusivamente in prestito secco. Esterno e centrocampista offensivo, è ancora leggerino nel fisico ma anche contro la Juve ha regalato qualche luce.

Dusan Vlahovic Fisicamente è impressionante, considerata l'età: è quello che sembra certamente il più grande rispetto ai coetanei. Centravanti già smaliziato, paragonato a Ibrahimovic. Si giocherà il posto con Pedro.

Giacomo Raspadori Il Di Natale del Sassuolo è punta, seconda punta, esterno. E' un giocatore con grandi capacità offensive che arriva dal vivaio dei neroverdi. Sperando di ricalcare le orme del primo Berardi.