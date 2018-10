La Giovane Signora di Agnelli. Nasce la Juventus dei 70's

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Agnelli deve compiere 43 anni a dicembre. Giorgio Ricci e Marco Re hanno 42 anni. Fabio Paratici è il più anziano dei tre pilastri della Juventus che verrà e di anni ne ha 46. E' la Giovane Signora dei ragazzi dei 70's, se a questi aggiungiamo pure Pavel Nedved che come Paratici è un classe 1972.

E' la Juventus di Andrea Agnelli. E' la Juventus di un centro gravitazionale giovane, moderno. Quello che è volato, in stile Agnelli, in elicottero in Grecia per chiudere l'affare Cristiano Ronaldo. Quello che guida la ECA, quello che tiene al conferenza sul calcio che verrà a Madrid. Quello che ha una data che pare lontana ma dalla quale e per la quale programma già da tempo. 2024. Sarà quella del nuovo calendario del calcio mondiale, quella a cui vuole arrivare con la Juventus del nuovo ciclo.

E' una Giovane Signora, che proprio tra gli uomini di conti e ricavi, Re e Ricci, potrebbe trovare il nuovo amministratore delegato. Oppure virare e tornare all'antico e spostare dal ruolo di team principal in Ferrari a quello di ad bianconero il classe '57 Maurizio Arrivabene. Oppure rendere amministratore delegato il vicepresidente Pavel Nedved. La certezza è che sarà uno dei nomi depositati oggi da Exor: Paolo Galimberti (amministratore indipendente), Pavel Nedved, Daniela Marilungo (amministratore indipendente), Andrea Agnelli, Enrico Vellano, Francesco Roncaglio, Assia Grazioli-Venier (amministratore indipendente), Caitlin Hughes (amministratore indipendente), Maurizio Arrivabene. Per la nuova Signora firmata Agnelli.