La LuLa splende, l'Inter travolge lo Shakhtar: 5-0. Conte è in finale, per la prima volta

Inter stende lo Shakhtar Donetsk 5-0. Doppiette di Lautaro e Lukaku, a segno anche D’Ambrosio.

La LuLa brilla sui destini europei dell’Inter, ma questa volta ha soprattutto le fattezze di Lautaro Martinez. L’argentino è il vero fattore di una splendida serata tedesca per Antonio Conte e i suoi, che travolgono senza possibilità di replica lo Shakhtar Donetsk 5-0 e conquistano il pass per la finale di Colonia contro il Siviglia. Sarà la prima, in campo europeo, per il tecnico salentino. La semifinale di Europa League, intanto, la decidono le stelle. Quella del 10 soprattutto, capace di sbloccare un primo tempo dominato ma concluso sull’1-0. Poi nella ripresa D’Ambrosio segna un gol pesantissimo e s’incendia Lautaro: 3-0, assist all’amico Lukaku per il 4-0. Il belga ci prende gusto e cala anche il pokerissimo, pesante ma più che giusto per quanto visto finora. Dopo dieci anni, l’Inter torna a giocare una finale europea. E ci arriva, vista la partita di stasera, in ottima salute.

LE SCELTE INIZIALI: POCHE SORPRESE -

Conte e Castro non regalano mosse inattese. Il tecnico nerazzurro replica la formazione di partenza vista contro il Bayer Leverkusen, con Eriksen in panchina come carta da giocarsi a gara in corso anche per l’assenza di Alexis Sanchez. Discorso simile per Castro, che mette in campo la formazione attesa alla vigilia: pericolo numero uno, il bomber Moraes.

CI PENSA LAUTARO: VENTI MINUTI E L’INTER È AVANTI -

La squadra nerazzurra parte col pallone tra i piedi e prova a dettare il ritmo di gioco. Studia l’avversario, aggressivo ma più propenso ad attendere che a costruire. Poche emozioni nei primi minuti, poi Barella approfitta di un errore in fase di impostazione degli ucraini e scappa sulla destra. Bel traversone, Lautaro anticipa di testa Kryvtsov e sigla il suo primo gol in Europa League, che vale il vantaggio della squadra di Conte.

CHANCHE PER IL 2-0, BARELLA SCATENATO -

Trovato il gol del vantaggio, l’Inter non si nasconde e prova ad ottenere anche il bis. D’Ambrosio e Lukaku si ostacolano su un cross dalla sinistra di Gagliardini che meriterebbe miglior fortuna. Superata la mezz’ora, uno scatenato Barella si mette in proprio e arriva dalle parti di nonno Pyatov, che alza in corner il tiro del giovane centrocampista sardo.

GLI UCRAINI ALZANO IL RITMO, 1-0 al 45’ -

Il primo tempo finisce così con i nerazzurri in vantaggio, ma di misura. Un risultato che non dà garanzie, anche perché la squadra di Castro, capace di gigioneggiare col pallone tra i piedi per quasi tutto il primo tempo, si riscopre aggressiva negli ultimi cinque minuti. Non basta a battere Handanovic, ma è un segnale che la ripresa non sarà affatto una passeggiata.

CHE RISCHIO! POI PYATOV DECISIVO -

Pronti via, Bastoni e Gagliardini rischiano di combinarla grossa. Il difensore riceve un pallone impossibile e rinvia colpendo il compagno, che s’abbassa e colpisce la sfera col braccio sinistro. Non è rigore per il direttore di gara, supportato dal VAR, ma i dubbi restano. Tempo due minuti, e Lautaro si ripresenta al cospetto di Pyatov: pallonetto morbido, insospettabilmente reattivo il gattone di Kirovograd.

HANDANOVIC RISPONDE -

Mentre Lukaku regala uno dei pochi spunti di una partita non esaltante, il portiere sloveno dell’Inter diventa protagonista. Bastoni e De Vrij dimenticano la marcatura su Junior Moraes, che di testa ha la palla del pareggio. Incornata centrale, ma da posizione molto ravvicinata: i riflessi del capitano ci sono.

D’AMBROSIO SERVE IL 2-0 -

Smaltita la paura, l’Inter si rivede in area avversaria. E trova il raddoppio, col ventiduesimo gol di testa di questa stagione vissuta anche grazie alle palle inattive. Corner di Brozovic, D’Ambrosio irrompe in area e batte Pyatov. È il 2-0 che di per sé basterebbe a garantire la chiusura della partita e l’accesso alla finale. Ma c’è di più.

LAUTARO ILLUMINA E SERVE: TRIS E POKER. POI POKERISSIMO LUKAKU -

Che non fosse un bluff, si era capito quasi subito. L’Inter continua a ricevere le carte giuste e mette in fila una vera goleada. Prima c’è ancora Lautaro, che ci ha preso gusto e sigla il 3-0, secondo gol per lui in questa Europa League. Poi c’è sempre Lautaro, che riceve un pessimo disimpegno del disastroso Matviyenko e libera il partner Lukaku al tiro. È 4-0, è finale. Ma non basta, perché ancora Big Rom travolge la difesa avversaria, trovando il 5-0 che chiude in via definitiva la pratica. E ora c’è il Siviglia.

Il tabellino

INTER-SHAKHTAR DONETSK 5-0

(19’ e 74’ Lautaro Martinez, 64’ D’Ambrosio, 78’ e 84’ Lukaku)

Ammonito: 58’ Taison nello Shakhtar.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio (80’ Moses), Barella, Brozovic (85’ Sensi), Gagliardini, Young (66’ Biraghi); Lukaku (85’ Esposito), Lautaro (81’ Eriksen). Allenatore: Antonio Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Stepanenko, Marcos Antonio; Marlos (75’ Konoplyanka), Alan Patrick (58’ Solomon), Taison; Junior Moraes. Allenatore: Luis Castro.