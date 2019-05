La lunga mano di Gazidis sugli addii di Leonardo e Gattuso

Una nuova rivoluzione, dodici mesi dopo. Non c'è pace per il Milan, che si ritrova per l'ennesima volta al punto di partenza: dopo l'ormai certo addio di Leonardo, anche Gennaro Gattuso è vicinissimo a salutare il club rossonero. La decisione, inaspettata, è arrivata al termine del summit tra il tecnico e Ivan Gazidis: i due si sono incontrati nel pomeriggio a Casa Milan, e dopo una lunga riunione sarebbe arrivata la fumata nera. Non c'è accordo sui piani futuri, così Gattuso avrebbe deciso di lasciare la squadra che ha avuto il piacere e l'onore di allenare per un anno e mezzo, dopo i tanti successi ottenuti come calciatore. Il bilancio del mister calabrese è sicuramente positivo, sebbene non sia arrivata la sospirata qualificazione in Champions League: in 82 partite sulla panchina del Diavolo, Ringhio ha ottenuto 40 successi, 22 pareggi e 20 sconfitte. Il quinto posto con cui ha chiuso la Serie A 2018-19 è il miglior risultato del Milan dal 2012-13.

Piazza pulita - Nella giornata di domani potrebbe quindi arrivare il doppio comunicato della società, a certificare la doppia separazione. La differenza di vedute sulle strategie da intraprendere per rinforzare la rosa e migliorare i risultati, che aveva portato alla rottura con Leonardo, potrebbe essere stata determinante anche nel caso di Gattuso, che però potrebbe essere stato spinto a lasciare anche a causa delle tante critiche ricevute negli ultimi mesi. Gazidis, l'uomo scelto dal fondo Elliott per riorganizzare e amministrare il club, sembra avere le idee chiare, che evidentemente si sono scontrate con quelle del direttore sportivo e del mister. E così, dopo meno di un anno, finisce l'esperimento del Milan ai milanisti: resta solo Paolo Maldini, che adesso potrebbe ricoprire un altro ruolo.