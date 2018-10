La Next Generation del Guardian: ci sono Fagioli della Juve e Pellegri

Consueto appuntamento con il Next Generation, edizione 2018, ovvero la rubrica del Guardian che mette in evidenza alcuni dei calciatori più interessanti del panorama internazionale. Da ogni latitudine, 60 giocatori, tra cui figurano tre italiani e uno straniero di A. Si tratta di Nicolò Fagioli della Juventus, esaltato in conferenza stampa anche da Massimiliano Allegri. poi Pietro Pellegri del Monaco, a seguire Eddy Salcedo Mora, ora all'Inter in prestito con riscatto a 15 milioni di euro dal Genoa. Chiude il poker Musa Juwara, ala gambiana del Chievo Verona.