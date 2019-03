La resilienza di Mihajlovic e il match point salvezza del Cagliari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una gara che, per il Cagliari, vale più di tre punti. Varrebbe addirittura un vantaggio, in caso di vittoria, di 12 lunghezze a 11 partite dal termine della Serie A. Un vero e proprio match-point quello che oggi al Dall'Ara si gioca la formazione di Rolando Maran che potrebbe pure accontentarsi di un pareggio. Dall'altra parte, davanti a oltre ventimila titosi, c'è solo un imperativo per Sinisa Mihajlovic. Vincere. Ha parlato ieri di 'resilienza', che è termine modaiolo ma che indica pure la capacità di resistere a testa alta e petto gonfio all'avversario. Per questo ha fatto vedere ai suoi Alexander e Il Volo della Fenice. Due film, due pellicole sulle quali costruire una salvezza non certo facile. Per bilancio e investimento, la formazione di Joey Saputo è sorprendentemente in una situazione di classifica disastrosa. Sarà terzultimo comunque, a prescindere, col rischio pure d'essere una posizione più in basso, dopo questa giornata. -4 dall'Empoli, +1 sul Frosinone. Solo che guardare in basso adesso non serve, per il Bologna, mentre per il Cagliari sì. Con prudenza ma pure con la consapevolezza che da questo lunch-time match passa una bella fetta di salvezza.