La sfortuna di Cragno: strepitoso ma in un'altra generazione d'oro

Bologna-Cagliari 2-0

© foto di Federico De Luca

La profonda sfortuna di Alessio Cragno è quella di condividere la generazione di Gianluigi Donnarumma e Alex Meret. La fortuna, per il calcio nostrano, è quella di avere una nidiata di portieri bella e promettente come quella degli anni '90. La partita di oggi e il suo risultato finale non traggano in inganno: il portiere di Fiesole, una salita di distanza da Firenze, ha giocato una gara sontuosa. Ha il coraggio dei grandi e l'incoscienza dei migliori. Ha fatto parate plastiche ma pure uscite di gran tempismo. Comanda l'area piccola e apre l'alettone sulla conclusione incrociata. Uscire sui piedi dell'avversario, come fatto oggi due volte, è cosa che per Gianluigi Buffon veniva vista come benedizione ultraterrena. Cragno da lui ha preso spunto e lo sta facendo bene, sempre meglio. Ha recentemente detto che "quando il Cagliari fa il Cagliari, non deve temere nessuno". Il problema è che, adesso, sta stentando soprattutto fuori dalle mura amiche. Sei ko di fila lontano dalla Sardegna Arena sono score degno di squadra che è sul baratro della retrocessione. Il tutto nonostante parate come quelle di oggi di Cragno, tra i migliori della Serie A. Tra i migliori di una generazione. Con la sfortuna di essere nel bel mezzo di questa.