La telenovela continua. Icardi possibile colpo di fine mercato per la Juve

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Tutto ha il suo tempo". E' solo l'ultimo, criptico, messaggio postato da Wanda Nara sui social. E i pensieri, inevitabilmente, sono corsi tutti verso il futuro del marito-assistito Mauro Icardi. Nelle ultime ore sono stati aggiunti nuovi scenari al già complicato quadro riguardante la situazione di Maurito in maglia nerazzurra, un tormentone su cui inevitabilmente dovranno ancora essere scritti titoli e pagine importanti. La vera domanda ora è solo una: quando?

Il gioco delle parti - Che i rapporti fra le parti siano oramai ai minimi termini è questione nota. Da una parte l'Inter che ha chiarito la propria intenzione fin dai primi giorni di mercato. Dall'altra lo stesso Icardi che prende tempo e nicchia di fronte alle varie offerte pervenute. Con l'idea di aspettare una mossa della Juventus che ancora non è arrivata, almeno in maniera così decisa. Il Napoli e la Roma ci hanno pensato e provato, ma per il momento si sono scontrate con questa situazione di stallo. Chiuso il mercato cinese, a breve arriverà anche il gong per la Premier. Due destinazioni non propriamente chiacchierate, in ottica Icardi, ma che sarebbero comunque potute diventare buone. E così resta solo la Serie A. Di Napoli e Roma abbiamo detto e al netto di possibili rilanci la situazione è bloccata. La Juventus invece sta facendo i conti con la fumata nera nell'operazione Dybala-Lukaku col Manchester United. E se il belga dovesse definitivamente e clamorosamente saltare, la pista Icardi potrebbe tornare improvvisamente calda.

Tempi allungati - Che la situazione sarebbe andata per le lunghe sembrava chiaro fin da subito. Ma arrivati ai primi di agosto senza sostanziali novità il rischio è quello di scivolare fino alle ultimissime battute di mercato. Una situazione scomoda un po' per tutti e soprattutto per l'Inter. La società nerazzurra infatti ha continuato a chiedere non meno di 60 milioni per il cartellino del suo ex capitano (la cui clausola rescissoria, ricordiamo, è di 110 milioni). Una cifra a cui nessuno si è ancora avvicinato e che proprio per questo sarà rivista verso il basso col passare del tempo. Quanto? Difficile dirlo oggi. Ma se davvero la cessione di Icardi dovesse avvenire nelle ultime ore di mercato, non è da escludere che si possa arrivare ben al di sotto della soglia dei 50 milioni di euro.